Ayıplı mal iade edilir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Bir de darbe izi olduğunu fark ettim. İade etmek istiyorum. Paramı geri almam mümkün mü?

Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Yani kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın geri iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ya ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir; talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.



Aldatıldığınızı ispat etmelisiniz

Kocam beni aldatıyor. Cep telefonunda beni aldattığını gösteren belgeler var. Mahkeme benim sözlerime ne kadar inanır?

Türk hukuk sistemimizde iddiada bulunan iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de yapabilirsiniz. Örneğin eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız hak kaybına uğramamanız açısından isabetli olacaktır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL