Bugünkü
Takvim

‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı

ÇUkurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.

‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı
ÇUkurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri