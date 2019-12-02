Görme engelli renkleri bilecek

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan 'EyeSense' uygulamasını yeni özelliklerle destekledi. Uygulama, 'renk tanıma' özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabilecek.
- Ekonomi
- 02.12.2019
- Gazete
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