Teknolojiden giyime, emlaktan otomotive hemen tüm sektörlerde yüzde 40-80 indirim yapıldığının iddia edildiği 'Efsane Cuma' kampanyasına, gerçeği yansıtmayan internetteki indirimler damgasını vurdu. Önce ürün fiyatını yükseltip sonra indirim yapan pek çok alışveriş sitesi, ürünleri ilk fiyatının da üstünde sundu. Büyük indirimler olduğunu sanan tüketiciler, internet sitelerini kilitledi. Sosyal medyadan pek çok tüketici, online satış yapan firmaları "Efsane indirimler tam bir yalan" diyerek eleştirdi. Öte yandan gerçek indirim yapan mağazalara tüketici akın etti. Sabah saatlerinden itibaren hem AVM girişlerinde hem mağazalarda uzun kuyruklar oluştu. Markalar cirolarını katladı, tüketici ihtiyaçlarını giderdi. Uzmanlar; tüketicileri 'Etiketleri iyi takip edin" diye uyarırken, firmaların özellikle satamadıkları ürünlerde stokları eritmek için indirim yapmış gibi gösterdiğini belirtti.
TAKLİT ÜRÜN UYARISI
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da alışveriş kampanyası dönemlerinde, özellikle internette, dolandırıcıların tanınmış markaların taklitleriyle tüketicileri aldattığını söyledi. Ağaoğlu, "Önce fiyatları bindirip sonra indiriyorlar" dedi.
HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
İndirimli diye aldığınız üründe yanıltıldığınızı düşünüyorsanız, tüketici hakem heyetlerine, il hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine müracaat edebilirsiniz. İndirim öncesi ve sonrasındaki etiketlerin fotoğrafını çekip, ilgili birimlere gönderin. Firma, Tüketici Kanunu gereği iddia edilen ilk fiyattan satış yaptığını, fatura ile ispat edemiyorsa, farkını ödemek zorunda. Ayrıca ALO 175'i arayarak şikayet de edebilirsiniz.
SANAL DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti. Talebin arttığı bu günlerde her türlü yöntemin kullanıldığını söyleyen Sayan, "Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" diye konuştu.
BİN 500 TL'LİK AYAKKABI SIRASI
Adidas'ın İstanbul Nişantaşı'ndaki şubesi 2 bin 500 liralık ayakkabıyı bin 500 liraya satacağını açıkladı. İndirimi duyan vatandaşlar, mağaza önünde gece yarısından itibaren sıraya girmeye başladı. Yağmurçamur demeden mağazanın önünde saatlerce bekledi.
VATANDAŞ SAATLERCE KUYRUK BEKLEDİ
MAĞAZALARDA İZDİHAM OLDU
TAKLİT ÜRÜN UYARISI
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da alışveriş kampanyası dönemlerinde, özellikle internette, dolandırıcıların tanınmış markaların taklitleriyle tüketicileri aldattığını söyledi. Ağaoğlu, "Önce fiyatları bindirip sonra indiriyorlar" dedi.
HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
İndirimli diye aldığınız üründe yanıltıldığınızı düşünüyorsanız, tüketici hakem heyetlerine, il hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine müracaat edebilirsiniz. İndirim öncesi ve sonrasındaki etiketlerin fotoğrafını çekip, ilgili birimlere gönderin. Firma, Tüketici Kanunu gereği iddia edilen ilk fiyattan satış yaptığını, fatura ile ispat edemiyorsa, farkını ödemek zorunda. Ayrıca ALO 175'i arayarak şikayet de edebilirsiniz.
SANAL DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti. Talebin arttığı bu günlerde her türlü yöntemin kullanıldığını söyleyen Sayan, "Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" diye konuştu.
BİN 500 TL'LİK AYAKKABI SIRASI
Adidas'ın İstanbul Nişantaşı'ndaki şubesi 2 bin 500 liralık ayakkabıyı bin 500 liraya satacağını açıkladı. İndirimi duyan vatandaşlar, mağaza önünde gece yarısından itibaren sıraya girmeye başladı. Yağmurçamur demeden mağazanın önünde saatlerce bekledi.
VATANDAŞ SAATLERCE KUYRUK BEKLEDİ
MAĞAZALARDA İZDİHAM OLDU
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