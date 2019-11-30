Çalışanlara mazeret izni

Çalışanların yıllık ücretli izinlerinin dışında başka izin hakları da bulunuyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor.
Yasa, işçi için 3 gün evlilik izni imkanı sunuyor. Ancak işçinin çocuğu evleniyorsa, bu mazeretten sayılmıyor. Evlilik izni memurlarda ise 7 gün olarak uygulanıyor. Ayrıca memur, çocuğunun evliliği halinde de mazeret izni kullanabiliyor. Yine yasa işçiler için anne, baba, eş, çocuk ve kardeş ölümlerinde mazeret izni imkanı veriyor. Ölümlerde işçiye 3 gün mazeret izni verilirken, memurlar 7 gün izinli sayılıyor. Memurlar kayınpeder veya kayınvalide ile eşinin kardeşinin ölümlerinde de izin alabilirken, işçilerde bu imkan bulunmuyor. Yapılan sözleşmelerde ya da toplu iş sözleşmelerinde bu konularla ilgili maddeler konularak sorun çözülüyor.
En az yüzde 70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğu için işçiye, 1 yıl içinde 10 gün ücretli izin veriliyor. Bu hakkı ebeveynlerden sadece biri kullanabiliyor. Eşi doğum yapan işçi ise 5 gün izin kullanırken, bu hak memurlarda 10 gün uygulanıyor.
Gazetecilerin mazeret izinleri ise Basın İş Kanunu'yla düzenlenmiş durumda. Buna göre, babalık izni 3 gün olarak belirlenmiştir. Eşi, çocuğu, annesi ya da babası ölen gazetecinin 4 gün mazeret izni hakkı bulunmaktadır. Gazeteci, kardeşi, dedesi ya da büyük annesi öldüğünde de 2 gün mazeretli olarak izinli sayılacaktır. Basın İş Kanunu, çocuğunun evlenmesi durumunda da gazeteciye izin hakkı tanınmıştır. Çocuğu evlenen gazeteci 2 gün ücretli mazeret izni kullanabilecektir.
AMAN DİKKAT!
Yasada tarif edilmeyen ya da sözleşmede olmayan gerekçelerle mazeret izni kullanılması, hem ücretinizin kesilmesine hem de belli şartlarda tazminatsız işten çıkartılmanıza yol açabilir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Yasa, işçi için 3 gün evlilik izni imkanı sunuyor. Ancak işçinin çocuğu evleniyorsa, bu mazeretten sayılmıyor. Evlilik izni memurlarda ise 7 gün olarak uygulanıyor. Ayrıca memur, çocuğunun evliliği halinde de mazeret izni kullanabiliyor. Yine yasa işçiler için anne, baba, eş, çocuk ve kardeş ölümlerinde mazeret izni imkanı veriyor. Ölümlerde işçiye 3 gün mazeret izni verilirken, memurlar 7 gün izinli sayılıyor. Memurlar kayınpeder veya kayınvalide ile eşinin kardeşinin ölümlerinde de izin alabilirken, işçilerde bu imkan bulunmuyor. Yapılan sözleşmelerde ya da toplu iş sözleşmelerinde bu konularla ilgili maddeler konularak sorun çözülüyor.
En az yüzde 70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğu için işçiye, 1 yıl içinde 10 gün ücretli izin veriliyor. Bu hakkı ebeveynlerden sadece biri kullanabiliyor. Eşi doğum yapan işçi ise 5 gün izin kullanırken, bu hak memurlarda 10 gün uygulanıyor.
Gazetecilerin mazeret izinleri ise Basın İş Kanunu'yla düzenlenmiş durumda. Buna göre, babalık izni 3 gün olarak belirlenmiştir. Eşi, çocuğu, annesi ya da babası ölen gazetecinin 4 gün mazeret izni hakkı bulunmaktadır. Gazeteci, kardeşi, dedesi ya da büyük annesi öldüğünde de 2 gün mazeretli olarak izinli sayılacaktır. Basın İş Kanunu, çocuğunun evlenmesi durumunda da gazeteciye izin hakkı tanınmıştır. Çocuğu evlenen gazeteci 2 gün ücretli mazeret izni kullanabilecektir.
AMAN DİKKAT!
Yasada tarif edilmeyen ya da sözleşmede olmayan gerekçelerle mazeret izni kullanılması, hem ücretinizin kesilmesine hem de belli şartlarda tazminatsız işten çıkartılmanıza yol açabilir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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