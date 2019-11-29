15 bin kobi dünyaya açılıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "15 bin üyemize dünyanın kapılarını açıyoruz" dedi. AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da "KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise kayıttan mağaza açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen süreçte ücretsiz deste