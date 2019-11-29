Bugünkü
Takvim

15 bin kobi dünyaya açılıyor

ve (İHKİB), ve AliExpress resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

15 bin kobi dünyaya açılıyor

İstanbul ve (İHKİB), ve AliExpress resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "15 bin üyemize dünyanın kapılarını açıyoruz" dedi. AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da "KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise kayıttan mağaza açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen süreçte ücretsiz deste

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri15 bin kobi dünyaya açılıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri