Müthiş Cuma'da iPhone izdihamı

26-29 Kasım tarihlerini kapsayan Müthiş Cuma kampanyası yapan Migros, Apple 64 GB cep telefonunu 7 bin 999 lira yerine 5 bin 999 liraya satacağını duyurdu, izdiham yaşandı. Bazı mağazalarda stoklarla sınırlı sayıda satılacağı açıklanan iPhone 11'i indirimli fiyattan almak isteyen vatandaşlar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Teknoloji çılgınları, kepenkler açılmaya başladığı anda kendilerini mağazanın içine attı, telefonu almak için birbirleriyle yarıştı.
- Ekonomi
- 27.11.2019
- Gazete
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