İşçi sadık olmak zorunda

Çalışanlarımız ürünlerimizin formülünü başkasına verebilir mi? Bu konuda neler yapabiliriz?
İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de yasalarımız işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür. İşçi, yasaya göre çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. Peki işçi işten ayrıldıktan sonra durum ne olacak? İşçinin sadakat yükümlülüğü devam mı edecek, yoksa işçi çalışma özgürlüğü ilkesi gereği eski işvereni ile bağlı olmaksızın dilediği yerde dilediği gibi çalışabilecek mi? İşçinin işten ayrıldıktan sonra işverenine karşı bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip firmaya iş sırlarını verebileceği anlamına gelmiyor. İşten ayrılma ile sadakat yükümlülüğü yerini rekabet yasağına bırakıyor.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de yasalarımız işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür. İşçi, yasaya göre çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. Peki işçi işten ayrıldıktan sonra durum ne olacak? İşçinin sadakat yükümlülüğü devam mı edecek, yoksa işçi çalışma özgürlüğü ilkesi gereği eski işvereni ile bağlı olmaksızın dilediği yerde dilediği gibi çalışabilecek mi? İşçinin işten ayrıldıktan sonra işverenine karşı bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip firmaya iş sırlarını verebileceği anlamına gelmiyor. İşten ayrılma ile sadakat yükümlülüğü yerini rekabet yasağına bırakıyor.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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