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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi.

İndirimlere dikkat!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi.

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