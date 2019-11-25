TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi.
- Ekonomi
- 25.11.2019
- Gazete
İndirimlere dikkat!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi.
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