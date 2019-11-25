İndirimlere dikkat! TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'alışveriş çılgınlığı' temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı uyardı. Palandöken "Kimse zararına satış yapmaz. Birkaç ay önce 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır" dedi. TÜM MANŞETLER