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Çevreci binalar 920 bine çıktı

Türkiye'de Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor. En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da bulunuyor. 2011'den sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılanlara oranla yüzde 60 azalttı.

Çevreci binalar 920 bine çıktı
Türkiye'de Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor. En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da bulunuyor. 2011'den sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılanlara oranla yüzde 60 azalttı.

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