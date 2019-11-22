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Sinpaş’tan kampanya zamanı

Bugüne kadar 61 projede onbinlerce konut geliştiren Sinpaş, yeni bir kampanya başlattı. ''tan' ve ''tan' başlıklarıyla sunulan kampanyaya göre, şirketin satıştaki projelerinde kredili satışlarda oranı yüzde 0.75'e çekildi.

Sinpaş’tan kampanya zamanı
Bugüne kadar 61 projede onbinlerce konut geliştiren Sinpaş, yeni bir kampanya başlattı. 'Yatırım Yapacaksan Sinpaş'tan' ve 'Yuva Kuracaksan Sinpaş'tan' başlıklarıyla sunulan kampanyaya göre, şirketin satıştaki projelerinde kredili satışlarda faiz oranı yüzde 0.75'e çekildi. Kampanyanın İstanbul'da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time; Ankara'da Altınoran, Marina , Marina Towers, Ege Vadisi ve Bursa'da Modern projelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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