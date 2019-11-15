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17 bin 689 atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama müjdesi verdi. Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımız'a gönderildi.

17 bin 689 atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama müjdesi verdi. Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımız'a gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar değerlendirilip, karar çıktığında da kılavuz yayımlanacak. Aralık'ta yayınlanır diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu. Bakan Koca, özel gereksinimli çocukların tanı ve tedavilerinin takibi için özel bir daire başkanlığı kurulacağını da bildirdi.

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