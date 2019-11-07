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Çocuğunun isteği girişimci yaptı

'da yaşayan , oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi.

Çocuğunun isteği girişimci yaptı
Antalya'da yaşayan Müge Cücü, oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi. Tasarımlarının sadece ile sınırlı kalmadığını vurgulayan 41 yaşındaki Cücü, birçok tatil beldesiyle de iş yaptığını anlattı. Cücü, hedefinin ise yurt dışındaki ünlü tasarım dükkanlarıyla çalışmak olduğunu söyledi.

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