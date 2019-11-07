Bugünkü
Takvim

Bursa’da iş buluşması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

Bursa’da iş buluşması
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBursa’da iş buluşması
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri