Bursa’da iş buluşması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.