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Bebekli, hamile ve hastaya uçuş önceliği

Devlet Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" dedi.

Bebekli, hamile ve hastaya uçuş önceliği
Devlet Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" dedi. Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli otoparkı, engelli check-in ve pasaport bankosu gibi kolaylıklar da sağlanıyor.

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