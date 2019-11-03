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16 milyar dolar ihracat

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ekimde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu.

16 milyar dolar ihracat
Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ekimde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu. Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ekimde ihracat geçen 15 milyar 661 milyon dolara geriledi.

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