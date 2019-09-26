Çölyak hastaları için pastane açtılar

Çorum'da kimya mühendisi iki genç, çölyak hastalarının gluten içermeyen besinlere rahatça ulaşabilmeleri için pastane açtı. Kimya mühendisliği mezunu olan 26 yaşındaki Ali Bulut, üniversitede glutensiz ürünlerle ilgili çalışmalardan esinlenerek bu alanda saha araştırması yaptıklarını belirterek, "Araştırma sonrası aynı fakülteden mezun arkadaşımla pastane açtık. Glütensiz unlu 25 ürünü satıyoruz" dedi. 28 yaşındaki Semih Bahri Şahin de "Yurdun dört bir tarafından siparişler alıyoruz" diye konuştu.