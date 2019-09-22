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de sanal indirim oyunu

mağazalarındaki sezon fiyatları da cep yakıyor. Yeni sezona giriş yapan hazır giyim mağazaları, geçmiş sezona yönelik stokları eritebilmek için sözde indirim manevralarıyla tüketiciyi bezdirdi.

Sanal indirim oyunu
Hazır giyim mağazalarındaki sezon fiyatları da cep yakıyor. Sezon sonu ürünlerini eritmek için tüketicinin kafasını karıştıracak sözde indirim manevralarıyla mağazaya çekme yarışına giren markalar sezon ürünlerinde ise yine aynı şişirilmiş fiyatlarla vitrinde boy gösteriyor. Bir tişörtün 70 ila 250 lira arasında değiştiği, ceket fiyatlarının 1500 lirayı bulduğu mağazalarda yerli markaların fiyatları ithal markalarla yarışıyor. Bazı vitrinlerde ise indirim afişleri matematik formüllerini aratmıyor. 'İki ürün alana üçüncüsü yüzde 30 indirimli', 'İkinci ürüne yüzde 50 indirim ve karta puan biriktirme', gibi ifadelerle tüketiciyi çeken markalar seçili ürünler dışında indirim yapmıyor. Ayrıca fuiyatın sonuna 9 sayısını ekleyip ucuz alğısı da yapılıyor.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sözde indirimlerle tüketiciyi aldatan markaların sezonda fiyatı şişirip, indirim dönemlerinde normal fiyattan sattığını bunu da indirim olarak yansıttığını söyledi. Palandöken, "Tüketici her fiyatı normal olarak takip edemiyor. Ancak fiyatlar şişiriliyor" dedi.

PINAR ÇELİK

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