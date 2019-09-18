Eylül bereketi

'Turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı. Günlük ve aylık bazda turist sayısında tüm zamanların rekoru kırılırken; kente gelen yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Eylül ve Ekim için Ruslar'dan ciddi talep var. Rus misafir sayısı daha da artacak. Avrupa pazarı da hareketlendi. Ortadoğu gayet hareketli, çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da turizmde yüzde 17'lik artış yaşandı. Eylül de çok iyi geçiyor. Eylül sonuna kadar her yer dolu. İnşallah 16 milyon turist hedefimize ulaşacağız" dedi.
BOĞAZ'DA YELKEN ŞOV
Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu sene 18'inci kez dünyanın farklı ülkelerinden yelkencileri İstanbul'da buluşturacak. 28-29 Eylül'de gerçekleşecek organizasyon, bu yıl beşinci kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz'ı da renklendirecekler" dedi.
BORÇLANMA FAİZİ 10 PUAN DÜŞTÜ
Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte yıllık bazda tarihinin en yüksek cari fazlasını veren, enflasyonu 10 puan düşüren Türkiye, iç borçlanma maliyetlerinde de keskin düşüşler yaşıyor. 2 yıllık tahvilde faiz 4 ayda 10 puan geriledi. Hazine pazartesi ve Salı günü gerçekleştirdiği 4 ihalede toplam 7.8 milyar lira borçlandı.
BOĞAZ'DA YELKEN ŞOV
Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu sene 18'inci kez dünyanın farklı ülkelerinden yelkencileri İstanbul'da buluşturacak. 28-29 Eylül'de gerçekleşecek organizasyon, bu yıl beşinci kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz'ı da renklendirecekler" dedi.
BORÇLANMA FAİZİ 10 PUAN DÜŞTÜ
Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte yıllık bazda tarihinin en yüksek cari fazlasını veren, enflasyonu 10 puan düşüren Türkiye, iç borçlanma maliyetlerinde de keskin düşüşler yaşıyor. 2 yıllık tahvilde faiz 4 ayda 10 puan geriledi. Hazine pazartesi ve Salı günü gerçekleştirdiği 4 ihalede toplam 7.8 milyar lira borçlandı.
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