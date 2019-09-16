Taycan’a 30 bin sipariş

Porsche'un Türkçe isimli elektrikli modeli Taycan, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda en dikkat çeken modeller arasında yerini aldı. Şimdiden 30 bin adet sipariş alan Taycan, 185 bin dolar, 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşıyor.
YILDIZLAR MAMAK'TA YETIŞIYOR
Ankara'da Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Musiki Muallim Mektebi (MKM) geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Verilen eğitimle bu yıl da 53 öğrenci çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşti. MKM kurslarının bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binlerce çocuğumuz konservatuarımızda sanatla buluşuyor" dedi.
İNGİLİZ AKINI
Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor. Son olarak çoğunluğu İngiliz bin 807 yolcu ve 754 personel taşıyan Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemideki turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Bazı turistler düzenlenen turlara katıldı.
EN ÇOK ŞİKAYET AYIPLI MALDAN
Tüketici ilk 6 ayda en çok ayıplı mal ve hizmet şikayetinde bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 6 ayda ALO 175'e 177 bin 244 tüketici başvurdu. Başvurular arasında ilk sırayı 62 bin 24 ile ayıplı mal ve hizmetler aldı. İnternet üzerinden yapılan satışlar 27 bin 106 şikayet başvurusu ile ikinci, abonelik sözleşmeleri ise 21 bin 977 ile üçüncü sıraya yerleşti.
YILDIZLAR MAMAK'TA YETIŞIYOR
Ankara'da Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Musiki Muallim Mektebi (MKM) geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Verilen eğitimle bu yıl da 53 öğrenci çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşti. MKM kurslarının bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binlerce çocuğumuz konservatuarımızda sanatla buluşuyor" dedi.
İNGİLİZ AKINI
Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor. Son olarak çoğunluğu İngiliz bin 807 yolcu ve 754 personel taşıyan Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemideki turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Bazı turistler düzenlenen turlara katıldı.
EN ÇOK ŞİKAYET AYIPLI MALDAN
Tüketici ilk 6 ayda en çok ayıplı mal ve hizmet şikayetinde bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 6 ayda ALO 175'e 177 bin 244 tüketici başvurdu. Başvurular arasında ilk sırayı 62 bin 24 ile ayıplı mal ve hizmetler aldı. İnternet üzerinden yapılan satışlar 27 bin 106 şikayet başvurusu ile ikinci, abonelik sözleşmeleri ise 21 bin 977 ile üçüncü sıraya yerleşti.
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