Merkez'in faiz indirimi sonrası iş adamlarından bankalara çağrı!

Merkez Bankası bugün faiz için toplanıyor. Bankanın 25 Temmuz'da başlanan faiz indirimine en az 2.5 puanla devam etmesi bekleniyor. Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak sonucun ardından gözler bankalara çevrilecek. İş dünyası Merkez Bankası'nın başlattığı proaktif tutumun kamu bankaları dışında özel bankalara yansımadığı görüşünde... İş insanları, "Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar" diyor.



ÜRETİMİN İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇIN

Rifat Hisarcıklıoğlu/ TOBB Başkanı: Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ediyoruz. Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki, özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar. Anadolu'nun dört bir tarafında nakit akışlarında kısa vadeli sıkıntı yaşayan ama düzgün çalışan pek çok işletme var. Özel bankalar borçların yapılandırılması konusunda yeterince hızlı davranmıyor. Bu nedenle reel sektör kan kaybediyor. Hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın.



MERKEZ, FAİZİ SADECE KAMU İÇİN AÇIKLAMIYOR

Şekib Avdagiç/ İTO Başkanı: Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kamu bankaları faizi düşürdü. Bunun yatırımlardaki etkisini bilhassa son çeyrekten itibaren hissedeceğimize inanıyoruz. Konut sektöründe ilk başarıyı gördük. Ancak bu sürece sadece kamu bankalarının öncülüğü yeterli olmayacaktır. Özel bankalar, Türkiye ekonomisinin temel unsurları oldukları gerçeğini daima akıllarında tutmalı. Reel sektörü canlandıracak kredi faiz oranlarını uygulamayan ve yapılandırmadan kaçınan özel bankalar, sektörlerin durağanlaşmasından dolayı en büyük zararı göreceklerini unutmamalıdır. Özel bankalar da elini taşın altına koymalı. Finans kesimi ve reel sektör olarak biz aynı gemideyiz. Merkez, politika faizini sadece kamu bankaları için açıklamıyor.

KAMUDA YÜZDE 18, ÖZELDE SES YOK

Orhan Aydın/ASKON Başkanı: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankalarından gördüğümüz adımları özel bankalardan da görmek istiyoruz. Özel bankalarda kredi faizleri hâlâ yüzde 24'ler seviyesinde dolaşıyor. Kamu bankalarında ise yüzde 18 ya da 18.75 seviyesinde. Kamu bankalarının sanayiciye karşı gösterdiği tutumu özel bankalardan da görmek istiyoruz. Faiz oranları yükseldiğinde bunu hemen kredi faizlerine yansıtan özel bankalar, oranlar düştüğünde 3-4 ay bekliyor. Bunu belki indirim öncesi topladıkları mevduat faizleri nedeniyle yapıyorlar ama faiz yükseldiğinde anında harekete geçiyorlar.



BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKSIN

Abdurrahman Kaan/ MÜSİ- AD Başkanı: Merkez Bankası'nın faiz indirimi bizi memnun etmişti. Zira banka kredilerindeki maliyetlerin düşmesinin, ekonomik aktiviteyi canlandıracağını öngörüyorduk. Bunun ilk meyvelerini almaya başladık. Ağustosta imalat sanayi kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi, PMI ve SAMEKS verileri, reel sektöre yönelik hareketlenme sinyalleri verdi. Faiz indirimlerinin, kamu bankalarına olduğu gibi özel bankalara da yansımasını; böylece üretim ve istihdam odaklı bir ekonomiye geçişin önündeki engellerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını temenni ediyoruz.