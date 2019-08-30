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Yurt işlemleri tamamlandı

Yurt işlemleri tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "Başvurular 12 devlet kurumunun ortak çalışmasıyla objektif kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar internet adresimizde mevcut" dedi. Yurtta kalma hakkı elde edemeyen öğrencilerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Kayıt yaptırmayanlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün artırmak" diye konuştu.

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