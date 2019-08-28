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  • 28.08.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 09:37

Memur maaşı ne kadar? 2020-2021 Memur mı net ne oldu?

Milyonların gözü bugün verilmesi beklenen karara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda memur maaş mı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Memur zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün saat 16.00'a kadar belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?

2020-2021 Memur zammı net ne oldu? Memur maaşı ne kadar?

Memur zammı son dakika net brüt ne oldu 2020-2021 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? Milyonlarca memur nefesini tuttu bugün açıklanacak olan 2020-2021 maaş zammına kilitlendi. Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti, yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti bugün saat 16.00'a kadar memurların alacağı yeni zammı duyuracak. Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Şimdi milyonlarca memurun gözü açıklanması beklenen yeni memur maaş zamlarında...

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