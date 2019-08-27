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  • 28.08.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 08:58

2020 memur mı son dakika görüşmeleri ? açıklandı mı?

mı için artık geri sayım başladı. Bilindiği gibi memur zamları konusunda hükümetin yaptığı teklifler kabul görmemişti. Bu nedenle zam artışı ne gitmişti. Bu bağlamda memur maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memurun bugün gündeminde. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. Bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?

2020 memur maaş zammı açıklandı mı? Hakem heyeti...

Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı için son saatler. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. Zamlı yeni memur maaşlarının açıklanması için artık süre daraldı. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet 2020-2021 memur maaş zammı için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Peki son gelişmeler neler, memur zammında son durum ne oldu? Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca Hakem kurulu çalışmaya başlamıştı. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

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