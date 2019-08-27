Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı için son saatler. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. Zamlı yeni memur maaşlarının açıklanması için artık süre daraldı. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet 2020-2021 memur maaş zammı için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Peki son gelişmeler neler, memur zammında son durum ne oldu? Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca Hakem kurulu çalışmaya başlamıştı. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.