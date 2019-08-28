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Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

2020 Ocak zammı ile birlikte emeklilerin hem aylıkları hem de ek ödemeleri artacak. Enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 500 liraya varan artış olacak. Peki emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

28.08.2019 07:49 - Son Güncelleme: 28.08.2019 07:49
Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi.

Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

Memur emeklileri zam oranı için hakem kurulunun kararını beklerken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ipucu veriyor.

Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 8.46 olacak.


Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?

Net maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

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