Emekliye 500 TL! Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşında ne kadar artış olacak?
2020 Ocak zammı ile birlikte emeklilerin hem aylıkları hem de ek ödemeleri artacak. Enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 500 liraya varan artış olacak. Peki emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
28.08.2019 07:49
- Son Güncelleme: 28.08.2019 07:49
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