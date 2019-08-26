Aksaray’dan Oscarlık ihracat

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Tarım Oscar'ı ödüllü goji berry, tüm dünyaya ihraç ediliyor. Aksaray'da 57 dekar arazide goji berry yetiştiren, yıllık kuru olarak 5 ton, yaş olarak da 18 ton ürün alan Mehmet Çekil (51), yoğun talebe yetişemediğini belirtti. Çekil, "Goji berry'nin ana vatanı Çin. Bu bitki Çin'de gençlik iksiri olarak tanınıyor. Üretimimizin büyük bir kısmı, Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'ya gidiyor. Kilosu 80-150 lira arasında değişiyor" diye konuştu.