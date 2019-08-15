Şirketler sigortalıya ‘kefil’ oluyor

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, finansal sektörün yeni tanışmaya başladığı kefalet sigortalarına ilginin her geçen gün hızla artmaya başladığını söyledi. Kefalet sigortalarında sigorta şirketinin, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı, alacaklıya ya da kuruma düzenlediği kefalet senedi bedeline kefil olduğuna dikkat çeken Gölpınar, şöyle konuştu: "Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğinde. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının kefili oluyor ve sigortalının kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt ediyor."



EKONOMİYE KATKI

Kefalet sigortasının, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü olduğunu ve üçüncü kişi zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizma olduğuna işaret eden Gölpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ticaret, inşaat ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler, yaptıkları iş gereği yükümlülüklerini yerine getireceklerini üçüncü kişiye ispatlama ya da garanti etme açısından kefalet sigortası sözleşmelerine ihtiyaç duyuyor. Sigorta şirketleri bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor." "Borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlıyor" diyen Gölpınar, Doğa Sigorta olarak önceliklerinin geçici, kesin ve avans kefalet sigorta poliçeleri tanzim etmek olduğunu ifade etti. Gölpınar, şöyle devam etti: "Sigorta şirketlerinin de katılımıyla firmaların kapasitelerini bu vesileyle artırmalarına yardımcı olunması, yurt dışında yaygın olan sistemin ülkemizde de kullanılırlığının artırılması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedefleniyor."