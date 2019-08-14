Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Peki 14 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki altında bugün son durum ne? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları…
Altında rekor üstüne rekor! 14 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor. Peki altında bugün son durum ne? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları… Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları…
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