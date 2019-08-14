Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum!

15 Ağustos itibari ile dolar 5,4761 ile işlem görüyor. Euro/TL ise 6,1309 TL'de yer alıyor. Bayramdan önceki düşüş trendi, bayramdaki sakinlik sebebiyle durağan bir pozisyona geçtiği gözleniyor. 14 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak konusu. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...