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  • 31.07.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 21:34

! ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz FED kararının ardından dolarda son durum…

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bekleniyordu. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi 0,25 baz puan indirdi. Vatandaşlar bu nedenle daki son durumu araştırıyor. İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından dolarda son durum...

Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faz kararına çevrilmişti. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi 0,25 puan düşürdü. Kararın dolara etkisinin ne olacağı da merak konusuydu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte FED kararının ardından son durum…

DOLAR ŞU AN NE KADAR OLDU?

Dolar saat 21.05'ten itibaren şu seviyelerde işlem görüyor.

ALIŞ: 5,5441 SATIŞ: 5,5479

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