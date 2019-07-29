Türk dizileri yapımcısını ihya ediyor

Türkler'i, hatta ihraç edildiği ülkelerdeki vatandaşları ekrana bağlayan Türk dizileri, büyük bütçelere, dev cirolara imza atıyor. Tutulan diziler, yapımcılarını da ihya ediyor. Forbes dergisi, en çok kazanan dizi yapımcılarını araştırdı. Buna göre, 2018-2019 sezonunda 51 televizyon dizisi yaklaşık 910 milyon lira ciro üretti.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Yılın en çok kazanan yapımcıları, güçlerini birleştirerek yola Tim's & B Productions imzasıyla devam eden Timur Savcı ve Burak Sağyaşar oldu. 3 diziyle 116 milyon lira ciro üreten ikili, 11.6 milyon lira kâr elde etti. İkinci sırada ise Kerem Çatay ve ortağı Pelin Diştaş yer aldı. Ortaklar, 4 dizi ile 106 milyon lira ciroya ve 10.1 milyon kâra imza attı. 3'üncü sırada da 3 diziyle 8.1 milyon lira kâr elde eden Fatih Aksoy yer aldı.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar; Bir Zamanlar Çukurova, Söz ve Gülperi'den oluşan 3 diziyle listenin ilk sırasına yerleşti.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
Yılın en çok kazanan yapımcıları, güçlerini birleştirerek yola Tim's & B Productions imzasıyla devam eden Timur Savcı ve Burak Sağyaşar oldu. 3 diziyle 116 milyon lira ciro üreten ikili, 11.6 milyon lira kâr elde etti. İkinci sırada ise Kerem Çatay ve ortağı Pelin Diştaş yer aldı. Ortaklar, 4 dizi ile 106 milyon lira ciroya ve 10.1 milyon kâra imza attı. 3'üncü sırada da 3 diziyle 8.1 milyon lira kâr elde eden Fatih Aksoy yer aldı.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar; Bir Zamanlar Çukurova, Söz ve Gülperi'den oluşan 3 diziyle listenin ilk sırasına yerleşti.
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