SSK bazı durumlarda özellikle de hanım emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı bir tek emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile beraber özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim durumunda değişimler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu bununla birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışan milyonlarca vatandaş kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak. İkinci maaş için SSK ve Bağkurlular şanslı gibi gözüküyor. Ancak yasal olarak birçok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum. Peki SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilikte 3 maaş nasıl alır? İşte emekli çift maaş alma başvuru şartları