Emeklilik için yaşı bekleyenler dikkat! Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak için...

Ülkemizde özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan birçok çalışan, prim ve yıl şartını tamamlamış durumda. Bu sigortalılar şimdi yaş şartının dolmasını bekliyorlar. Bir kısmı çalışmaya ve prim ödemeye devam ederken, bir kısmı da tazminatını alarak çalışmadan yaşı bekliyor.
GELİR TESTİ YAPTIRIN
Çalışanlar açısından sağlık hizmetleri bakımından bir problem bulunmuyor. Çalıştıkları için zaten Genel Sağlık Sigortası primleri yatırılmış oluyor. Ancak çalışmayan ve birinin bakmakla yükümlü kişisi olmayanlar, yani eşinin ya da çocuğunun sigortasından yararlanmayanlar açısından durum değişiyor. Bu şekilde olanların gelir testi yaptırıp gerekirse Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi gerekiyor.
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