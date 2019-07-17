ABD Borsası'nda işlem gören şirketlerin CEO'larının aldıkları yıllık ücretler belli oldu. HowMuch.net'in derlediği verilere göre, ABD'nin 2018 yılında en çok kazanan yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar (737.5 milyon lira) ücret ile Discovery Inc. CEO'su David Zaslav oldu. Zaslav'ın yönettiği şirket bünyesinde Discovery Channel, Animal Planet, HGTV ve Food Network gibi birçok tematik TV kanalı bulunduruyor. İkinci sırada yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde'nin CEO'su Stephen Angel yer aldı. Angel'i 65.6 milyon dolar ile Disney CEO'su Robert Iger takip etti. Jefferies CEO'su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken Hologic CEO'su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu. CEO'ların yıllık kazançları 2018'de yüzde 6.4 artışla 12.4 milyon dolara yükseldi.
- Ekonomi
- 17.07.2019
- Gazete
CEO’lar paraya para demiyor
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