9 Temmuz kamu işçisi son dakika toplu iş sözleşmesi zam oranı ne kadar? 4D 4A 4C kamu işçi zammı kaç para? Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yaklaşık olarak 200 bin kamu işçisi bulunuyor. Kamu işçileri ise toplu iş sözleşmesi kapsamında ne kadar zam yapılacağını araştırıyorlar. Konu ile ilgili olarak Türk İş tarafından zam talebi Bakanlığa sunuldu. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçisinin zam maratonu başladı. Yüz binlerce kamu çalışanının gözü toplu iş sözleşmesinde. Türk-İş, taşeron işçilerin de sözleşme kapsamına alınmasını istedi ve istediği zam teklifini sundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün saat 15.00'de zam teklifine yanıt verecek.