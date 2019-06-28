Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi. Görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.