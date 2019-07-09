65 yaş yaşlılık evde bakım maaşı engelli aylığı parası zam oranı ne kadar? Zam farkı ne zaman ödenecek? Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine belli şartlarda maaş bağlanıyor. 2019 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, engelli aylığı ve evde bakım parası da zamlandı. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az 'yüzde 50' olan ve 'ağır engelli' bölümünde 'evet' yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. Bakım parası 1384 lira olarak uygulanıyor. Bu maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.