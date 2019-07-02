Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarıyla ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Vatandaşlar şimdi bu nedenle "KYK borçları ertelenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK borçlarına af çıkacak mı? İşte cevabı...

KYK BORÇLARINA AF ÇIKACAK MI?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

"Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."