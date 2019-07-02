İşsizlik maaşı zammı var mı, alma şartları neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? 2019 işsizlik maaşı nasıl alınır (hesaplama) İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı almak için şartlar neler? İşten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik maaşı için belirlenmiş bazı şartlar vardır. İşsizlik maaşı hesaplama işlemleri işçinin çalıştığı gün sayısına göre değişiklik gösterir. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? 2019 işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Şartlara geçmeden önce işsizlik maaşı alabilmek için şartları taşısanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Başvurular İŞKUR büroları üzerinden yapıldığı gibi elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.