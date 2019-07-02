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  • 02.07.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:21

Emekli ve memur oranı yüzde kaç? İşte emekli ve ...

Milyonlarca ve memuru yakından ilgilendiren Haziran ayı rakamları yarın açıklanacak. 13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak oranı belli olacak. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zammına ekleniyor. ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son toplu sözleşmeye nazaran; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek. Peki yüzde kaç? İşte SSK emekli ve ...

Emeklilerin ve memurların alacağı zammı belirleyecek haziran enflasyonunun açıklanmasına 1 gün kaldı. Son 5 aylık verilere göre yüzde 4.98 olan enflasyonun, haziran verisiyle yüzde 5.5-6 arasında olacağı hesaplanıyor. Memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak? Temmuz ayında memurlara yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluların aile yardımı 437 lirayı bulacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

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