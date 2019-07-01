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  • 02.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:31

Emekliye maaşlarına göre 700 lira verilecek

Emekliler hem lı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, lar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak alacak.

Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa gore 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, fazladan kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ek olarak birçok banka kendisine emekli satın alan kazandıranlara 100 TL yahut 125 TL içinde ödeme gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor.

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