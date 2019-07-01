Emekliye maaşlarına göre 700 lira verilecek

Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa gore 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, fazladan kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ek olarak birçok banka kendisine emekli satın alan kazandıranlara 100 TL yahut 125 TL içinde ödeme gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor.