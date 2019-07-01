Haziran enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından 2019 Haziran ayı enflasyon oranının ne olacağı zam bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2019 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2019'un ilk 5 aylık enflasyon rakamları...

2019 HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.