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  • 01.07.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:51

ne zaman açıklanacak? 2019'un rakamları

Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019 Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişte olan emekli ve memurlar, 2019'un 6'ncı enflasyon oranı için araşırmalarını sürdürüyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte 2019'un rakamları...

Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından 2019 Haziran ayı enflasyon oranının ne olacağı zam bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2019 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2019'un ilk 5 aylık enflasyon rakamları...

2019 HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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