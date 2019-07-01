Temmuz ayının başlaması ile birlikte milyonlarca emekli ve memura yeni enflasyon zammı yapılacak. Devlet tarafından belirli aralıklarla 2022 maaşı, yaşlılık maaşı ve evde bakım maaşı alan vatandaşlara da zam yapılacak mı? Bu sorunun cevabı son günlerde binlerce kişinin gündeminde. Zam beklentisi olanlar bu mevzuda resmi bir izahat bekliyor. Fakat şu ana kadar bu mevzuda resmi ağızdan yeni bir açıklama gelmedi. Gelişmeler için bizi takip edin. Bu arada engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.