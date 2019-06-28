Bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların konut kredisi faiz oranlarında sürekli bir değişim yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla birlikte daha düşük faiz oranları sağlıyor. Bundan dolayı bankaların 5 ve 10 yıl vadeli konut kredilerinin faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Özellikle Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank önemli kampanyalar düzenlediler. İşte 18 Haziran konut kredisi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları açıklamaları