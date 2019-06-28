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  • 28.06.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:14

60 -120 ay konut kredisi oranları ne oldu? Güncel yüzde kaç yapıldı

Ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir müjde geldi. lar konut kredisi oranlarında Haziran ayı içerisinde indirime gitti. Özlelikle , Vakıfbank ve çok cazip koşullar sunuyor. 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. İşte konut kredisi faiz oranları ve açıklaması haberimizde

Bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların konut kredisi faiz oranlarında sürekli bir değişim yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla birlikte daha düşük faiz oranları sağlıyor. Bundan dolayı bankaların 5 ve 10 yıl vadeli konut kredilerinin faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Özellikle Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank önemli kampanyalar düzenlediler. İşte 18 Haziran konut kredisi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları açıklamaları

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