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  • 27.06.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:59

Ev almak isteyenlere büyük müjde! İşte kredi oranları

27 Haziran ve oranları! Ziraat sı, Vakıfbank, konut kredisi başvuru şartları! : "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

Kirada oturan ve ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank oldu.
Bankalar, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.

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