Kirada oturan ve ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank oldu.

Bankalar, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.