Ev almak isteyenler tam zamanı! Konutta durgunluk fırsatı

SATIŞLARDAKI durgunluk, bugünlerde ev almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İnşaat firmalarının satışlara hız vermek amacıyla düzenlediği kampanyalar, konut yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Uzmanlar, özellikle oturmak için eve ihtiyacı olanların içinde bulunduğumuz günlerden yararlanması gerektiğini ifade ediyor. Yükselen döviz kuruna bağlı olarak artan maliyetlere rağmen hâlâ yerinde sayan konut fiyatları, yatırım amacıyla konut almak isteyenlere yüksek prim avantajı oluşturuyor. Bankaların konut kredi faiz oranlarının ortalama yüzde 2'ler seviyesinde olması da konut alıcısını şirketlerin senetli satış kampanyalarına yöneltiyor.

1 YIL ÖDEME YOK

Sur Yapı, İstanbul'daki 12 projesi ve Antalya projesinde Sur Yapı, 'Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk' kampanyası başlattı. Buna göre Sur Yapı projelerinden ev alanlar, ilk sene hiç ödeme yapmayacak. Konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50'lik kısmı için aylık yüzde 1.25 faiz oranıyla banka kredisi kullanacak ve 1 yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksiti ödeyecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50'lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25'lik 2 ara ödeme yapılacak. Ege Yapı, İstanbul Bağcılar'daki projesi Batışehir'deki tapularıyla birlikte hemen teslim edilen daireler için yüzde 15 indirimin yanında 60 ay vade ve 0.99 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuyor. Pasifik İnşaat tarafından Ankara Çayyolu'nda inşa edilen Next Level Çayyolu'nun geçen ay satışa çıkan etabından ev sahibi olmak isteyenler 120 ay vade ve sıfır faiz fırsatından yararlanabilecek. Erken kapatmada yüzde 25'e varan indirim uygulanacak.

TAKAS TEKLİFİ

İnsay Yapı'nın İstanbul Pendik'te yükselen Ondörtüç Pendik projesinde başlattığı Takas Kampanyası'yla yatırımcılar, eski dairelerinin bedelini yeni alacakları dairenin bedelinden düşebiliyor. Kalan bedel ise 72 aya kadar vadelendiriliyor. Takas edilecek dairenin iskanlı olma şartı aranıyor. AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal'da yapımını tamamladığı AND Pastel'de başlattığı 'Taşın- Düşün' kampanyası kapsamında, 1 yıllığına kiraladıkları evi satın almak isteyenlere yüzde 15 indirim yapıyor. 1 yılın sonunda veya öncesinde evi satın almak isteyenlerin depozitoları ve ödedikleri tüm kiralar dairenin bedelinden düşülüyor.

PEŞINATI NEMALANDIRIYOR

İSTANBUL Zeytinburnu'nda KİPTAŞ güvencesiyle hayata geçirilen Locamahal Veliefendi'de alıcıların, seçtiği konuta ödediği yüzde 60 peşinat 1 sene sonunda yüzde 20 nemalanıyor ve bu tutar bakiyeden düşülüyor. Geri kalan bakiye ise faizsiz 36 ay taksitlendiriliyor. Teknik Yapı ise Evora İzmir, Evora Denizli, Yücel Park ve Uplife Kadıköy projelerinde 40 aya vade farksız, 60 aya yüzde 0.98 faizle şirket bünyesinde taksit, 100 aya kadar ise yüzde 0.98 faizle kredi imkanı tanıyor.

YAVUZ KARAMAN