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  • 27.06.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 15:19

veren bankalar hangileri? 27 Haziran bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

veren bankalar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank'ın 'Enflasyona endeksli konut kredisi' uygulamasının ardından kredi çekecek olan vatandaşlar, kredi faiz oranları konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Peki, en uygun kredi veren bankalar hangileri? İşte 27 Haziran bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel faiz oranları ne kadar? Belirli bir nedenden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Güncel kredi faiz oranlarını yazımızda derledik. Peki, en uygun kredi veren bankalar hangileri? İşte 27 Haziran bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Bankaların 27 Haziran 2019 tarihli güncel kredi faiz oranları aşağdaki gibidir...

ICBC TURKEY FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,82
Konut kredisi: 1,59
Taşıt kredisi: -

ING FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,82
Konut kredisi: 1,59
Taşıt kredisi: -

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