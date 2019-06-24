Türk Hava Yolları (THY) hem uçak filosunu hem çalışan kadrosunu büyütüyor. Şirket, 25 Haziran'dan itibaren ilk kez filosunda yer alacak Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar ile gelecek yıl Mart ayından itibaren filoya dahil olacak Airbus 350 tipi uçaklar için pilot arıyor. THY filosuna, 25 adet kesin, 5 adet opsiyonlu olmak üzere 30 Airbus 350- 900; 25 adedi kesin, 5 adedi de opsiyonlu olmak üzere de 30 adet Boeing 787-9 uçağı katacak. THY 2 uçak tipi için de pilot arıyor. Boeing 787 ile Airbus 350 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot arayışıyla ilgili yayımlanan ilana başvurular alınıyor. Ayrıca THY'nin kendi pilot aday adayını yetiştirmek için yayınladığı ilan da, diğer uçak tipleri için pilot alım ilanları da var.
- Ekonomi
- 24.06.2019
- Gazete
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