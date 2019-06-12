Rekor bayramı!

Türkiye bayram tatilinde rekora imza attı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı öncesinde 10 milyar liralık ekonomik büyüklük öngördüklerini ve bunun aşıldığını belirterek, "İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti" dedi. Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Bundan sonraki bayramlarda da eğer tatil birleştirilmesi söz konusuysa yeteri kadar önceden birleştirilmesinin iç turizm hareketine pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Talebimiz bu yönde" diye konuştu. Ramazan Bayramı'ndaki turizm yoğunluğunun Kurban Bayramı yoğunluğunun habercisi olduğunu kaydeden Bağlıkaya, tatil birleştirmeleri önceden ilan edilirse Kurban Bayramı'nda da çok ciddi bir iç turizm hareketinin yaşanacağını dile getirdi.
RUS TURİSTİN İLK TERCİHİ
Türkiye, bu yılın yaz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olacak. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'da vatandaşların 2019 yaz sezonunda tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandığı belirtildi. Türkiye'nin, 2018'de olduğu gibi bu yıl da açık farkla Rus vatandaşlarının yaz döneminde en çok tercih ettiği tatil noktası olacağına işaret edildi.
RUS TURİSTİN İLK TERCİHİ
Türkiye, bu yılın yaz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olacak. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'da vatandaşların 2019 yaz sezonunda tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandığı belirtildi. Türkiye'nin, 2018'de olduğu gibi bu yıl da açık farkla Rus vatandaşlarının yaz döneminde en çok tercih ettiği tatil noktası olacağına işaret edildi.
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