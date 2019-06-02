Kartınızı korumaya alın

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, bayram tatili ve yaz tatilinde kart dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulunarak, "Kartınızın POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun. Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personelleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın" dedi.